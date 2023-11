Caos Ostiamare, arriva l'esonero per Fabrizio Perrotti

Continua il periodo no dell'Ostiamare, che dopo la sconfitta interna con il Cassino ha deciso di sollevare dal loro incarico il tecnico Fabrizio Perrotti e la preparatrice atletica Arianna Cara. Il club ostiense sta vivendo un momento molto complicato nel girone G di Serie D, con la vittoria che ormai manca da ben sette partite.

Il comunicato dell'Ostiamare

L’Ostiamare comunica che Fabrizio Perrotti e Arianna Cara sono stati sollevati dai rispettivi incarichi. La società ringrazia sia l’allenatore, per il lavoro svolto e la professionalità avuta nel corso della sua esperienza in biancoviola, sia la preparatrice atletica per gli anni in cui non si è mai risparmiata nell’onorare la causa del club lidense. “Quella riguardo Fabrizio – dichiara il presidente Roberto Di Paolo – è stata per me una decisione sofferta ma aggiungo che rimane la consapevolezza che se siamo arrivati a questo punto le colpe vanno divise tra tanti. Arianna, nei tanti anni in cui ha fatto parte dell’Ostiamare, ha sempre onorato il suo ruolo con la massima professionalità ma purtroppo il calcio è anche questo e, così come accade nella vita, a volte per il bene di tutti è necessario che le strade si separino”. Al contempo, si comunica che momentaneamente la panchina sarà affidata all’attuale allenatore in seconda Antonio Campagna.