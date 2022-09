Sarri sceglie Cancellieri: l'ex Verona è pronto all'esordio da titolare

Matteo Cancellieri avrà la sua grande occasione in Europa League. Nella Lazio impegnata oggi nel secondo impegno europeo stagionale, Maurizio Sarri affiderà una maglia da titolare all'ex Verona che avrà così la possibilità di mettersi in luce.

Prima da titolare

Contro il Midtjylland, Cancellieri farà il suo debutto da titolare nella Lazio. Infatti vista l'indisponibilità di Zaccagni rimasto a Roma, e Pedro convocato ma non al 100% l'esterno classe 2002 farà parte del tridente titolare laziale insieme a Felipe Anderson ed Immobile. Prima nell'undici iniziale per l'attaccante arrivato nell'ultima sessione di mercato. In Danimarca contro un avversario sulla carta non irresistibile, l'occasione per Cancellieri sarà ghiotta. L'esterno avrà la possiblità di giocare un minutaggio importante e di far vedere il suo valore. Il numero 11 laziale eccelle in velocità e dribbling ma ancora manca nel killer instict e per questo che la sua posizione da vice-Immobile non è più tanto sicura. Inoltre una prova positiva potrebbe convincere il ct della Nazionale, Roberto Mancini, a dare una chances all'attaccante anche in azzurro.

Vice-Immobile o no?

Cancellieri nel ritiro ad Auronzo ha studiato da vice-Immobile. Con Sarri che più volte ha provato questa soluzione nella preseason ma mai in campionato. Infatti in queste prime sei partite di Serie A, Cancellieri ha sempre giocato, entrando dalla panchina, ma sempre al posto di uno dei due esterni. L'unica presenza del numero 11 laziale al posto di Immobile è avvenuta al debutto in Europa League contro il Feyenoord negli ultimi 20 minuti di partita. Cancellieri nasce esterno e sta ancora imparando il lavoro di attaccante da area di rigore, quello che è certo che anche Sarri lo vede più come ala che punta.

I numeri di Cancellieri

Cancellieri (2002) romano ed ex vivaio giallorosso, vanta 18 presenze in Serie A e un gol siglato con la maglia dell'Hellas Verona. Arrivato a Formello la scorsa estate dai veneti con la formula del prestito con obbligo di riscatto per una cifra di 8,5 milioni di euro bonus compresi (7 di parte fissa, 1,5 bonus). Un colpo importante che la Lazio ha portato a termine bruciando la concorrenza di diversi altri club interessati alla giovane promessa. In biancoceleste ha collezionato 7 presenze, tutte entrando dalla panchina, ed è ancora alla ricerca del primo gol che era arrivato domenica scorsa contro la sua ex squadra, ma annullato per fuorigioco.