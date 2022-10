Canale Monterano-Romulea 1-3: tris amaranto oro a Vejano

La Romulea supera con merito in trasferta il Canale Monterano per tre a uno nella quarta giornata del Girone A del campionato Promozione restando in scia alla testa della classifica.

La partita

L'aggressività iniziale del Canale Monterano non porta esiti alla formazione di casa che non crea pericoli alla retroguardia amaranto oro che copre bene sui diversi lanci lunghi degli avversari. Al 19esimo la formazione dell'Appio sblocca la partita con Di Pilato bravo a raccogliere sottomisura un gran tiro al volo di Matteo Mancini da cross laterale. Vantaggio legittimato poi da un buon possesso del gioco da parte della formazione di Cafarelli, che crea tante azioni con scambi veloci ma non finalizzate per via di conclusioni imprecise. Allo scadere della prima frazione di gioco gli ospiti però raddoppiano con Amorosino che trova il due a zero da posizione defilata. Nei primi minuti della ripresa, grande occasione in contropiede per Du Besse che però si fa ipnotizzare dal portiere. Momento chiave della partita visto che sull’azione successiva, il Canale Monterano accorcia le distanze con Luciani su colpo di testa. Al 57esimo però la Romulea chiude la partita con D’Andrea che con un tiro al volo fulmina il portiere avversario. Nel finale sale il nervosismo per i padroni di casa che chiudono la partita in nove per via delle espulsioni di Luciani (doppia ammonizione) e del portiere su fallo per chiara osccasione da gol.

La classifica

Con questa vittoria la Romulea trova il nono punto del suo campionato che vale il secondo posto nel girone a -1 dall'Ottavia capolista. Canale Monterano fermo a quota 5 punti.