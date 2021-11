ll Cerveteri non fa sconti al Campus EUR e vince in casa

Buona vittoria del Cerveteri, che davanti proprio pubblico non sbaglia e vince la difficile partita contro il Campus EUR. A decidere il match il gol di Tefi al 30', che ribadisce in rete da pochi passi e il colpo del 2-0 di Morbidelli, che infila sotto il sette uno splendido tiro a giro. Ci sono comunque rimpianti per il Campus, che colpisce la traversa con Visconti dopo 10' che avrebbe potuto indirizzare a suo favore la partita. Con questo risultato la squadra romana resta inchiodata alla zona playout al quartultimo posto con otto punti dopo nove giornate. Respira invece proprio il Cerveteri, che torna al terzultimo posto a -2 proprio dal Campus con la vittoria di oggi, la seconda in nove partite.