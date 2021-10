Campus EUR, le parole di Cipriani "Felice per l'esordio con gol"

E' stato ottimo il ritorno di Alessio Cipriani, che appena tornato al Campus EUR dall'Astrea ha subito fatto vedere tutte le sue qualità andando a segno contro l'Ottavia. Il giocatore ha parlato del suo arrivo e della partita contro l'Ottavia per il sito del club romano. “Ho lasciato l’Astrea, dove avevo un’ ottimo rapporto con tutto l’ambiente, ma qualche incomprensione di troppo con l’allenatore che mi ha indotto ad andare via. Mi hanno cercato altre squadre ma sono tornato al Campus Eur perché è un ambiente tranquillo e familiare, consono al mio carattere. Qui mi sono trovato subito benissimo sin dal primo allenamento, per quanto riguarda il gruppo siamo giovani e bravi ragazzi. Felice per l’esordio con gol, ma dobbiamo dimostrare ogni domenica la forza e la grinta di questo fantastico gruppo. Il mio obiettivo personale é di raggiungere almeno la doppia cifra in campionato, e, per quanto riguarda la squadra, raggiungere il prima possibile la salvezza. Il trasferimento di pochi giorni fa si è concluso grazie a Leonardo de Pasquale, persona che mi segue e che mi è sempre stata vicina. Un pensiero va anche alla mia ragazza Ludovica perché mi supporta e sopporta ogni giorno e anche un ringraziamento allo chef Omar che mi aiuta con gli orari di lavoro”.