Campus EUR, parla il capitano Necci "Il nostro obiettivo è la salvezza"

La stagine del Campus EUR è iniziata da poco ed è già tempo di bilanci. A parlare oggi ai microfoni del club è il capitano Andrea Necci, che ha analizzato le prime partite della stagione, con il Campus che ha rimediato un pareggio e una sconfitta. “Siamo partiti con il piede giusto, abbiamo affrontato due squadre forti che puntano a vincere il campionato e lo abbiamo fatto a testa alta facendo il nostro gioco. Abbiamo dimostrato che possiamo giocarcela con tutti, purtroppo abbiamo raccolto solo 1 punto, ma vogliamo ottenere i nostri primi 3 punti già domenica contro l’Atletico Vescovio”.

Necci parla anche del percorso della squadra in Coppa Italia, in cui sfiderà il Pomezia Calcio 1957. "“Il nostro percorso in Coppa sin qui è positivo. Abbiamo eliminato una big della categoria e ci aspetta un’altra grande sfida. Ci faremo trovare pronti cercando di andare avanti il più possibile in questa competizione”. Chiusura con qualche parola sul gruppo che si sta formando e su gli obiettivi stagionali della squadra romana. “Il nostro obiettivo stagionale è la salvezza. Speriamo di raggiungerla il prima possibile. siamo una squadra che pensa partita dopo partita e alla fine del campionato tireremo le somme. Il gruppo è giovane e forte. Siamo rimasti buona parte quello dello scorso anno e abbiamo un’intesa e un rapporto speciale che è la nostra forza, ci aiutiamo e diamo tutto l’uno per l’altro. Abbiamo la fortuna di essere guidati da un grande mister che sta facendo un ottimo lavoro. Ancora c’è da lavorare ma siamo sulla strada giusta. Forza Campus”.