Campus EUR, le parole di Necci "Saliremo presto in classifica"

Il Campus EUR prosegue il suo lavoro in vista della partita di domani contro il Fiumicino, una sfida importante per le ambizioni di salvezza della squadra romana. A parlare della sfida è il capitano del Campus EUR Andrea Necci, rinfrancato dal pareggio ottenuto contro la Boreale Donorione. “Le ultime partite sicuramente meritavamo di raccogliere più punti per le prestazioni viste in campo. Domenica abbiamo una partita fondamentale contro una squadra fastidiosa, siamo pronti a conquistare i 3 punti a ogni costo. Ho fiducia nel gruppo e in ogni mio compagno, sono sicuro che presto saliremo in classifica, togliendoci da quelle brutte zone che non ci appartengono”.