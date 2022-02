Campus EUR, le parole di Mortaroli "Voglio fare il meglio possibile per questa squadra"

Il Campus EUR continua nel suo campionato e torna a parlare il suo attaccante classe 1995 Matteo Mortaroli, che ha parlato del momento della sua squadra “Il bilancio è positivo soprattutto in questo periodo. Abbiamo pareggiato con il W3 che è una buonissima squadra. Veniamo da una vittoria e un pareggio. CI stiamo tirando fuori dalla zona play out rapidamente e ne sono contento così come la società, il mister e tutti quanti. Il mio arrivo è stato un aiuto importante. Da quando sono arrivato abbiamo perso una sola partita. La squadra è composta da 22 persone ma i singoli possono fare la differenza. Campionato fermo causa Covid? Ci ha dato una grossa mano perché avevamo un po’ di infortuni e siamo rientrati tutti quanti e siamo diventati una squadra compatta e unita. CI siamo rimessi in carreggiata. Obiettivi? Voglio fare il meglio possibile per questa squadra che mi ha dato tanta fiducia. L’obiettivo è raggiungere velocemente la salvezza per stare sereni e tranquilli e preparare il prossimo anno e fare ancora meglio”.