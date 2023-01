Campus EUR, le parole di mister Scarfini "Si è formato un gruppo importante di ragazzi che amano la maglia"

Il Campus EUR continua la sua marcia con lo 0-0 con il Quarto Municipio, il quinto risultato utile consecutivo. La squadra romana ha affidato i suoi pensieri nel pre-partita a mister Scarfini, intervistato da Sportinoro.

“Io sono subentrato a Cangiano nell’ultimo periodo, quindi sono qui da poco. Però posso dire che ho già imparato a conoscere la squadra. Era stato allestito un organico di tutto rispetto che poteva lottare per le prime posizioni. Ciò non è accaduto perché non si è trovato il giusto approccio. Dopo di che anche gli infortuni hanno fatto il resto. La società ha così deciso di cambiare: sono arrivato io ma con la stessa rosa e abbiamo cercato di riprendere la marcia. Non è stato semplice ed infatti poi abbiamo fatto degli interventi. Prima di tutto però era importante che tornasse un po’ di tranquillità. Perché quando infatti i risultati non arrivano e sei una squadra allestita per stare nei piani alti della classifica, può capitare di perdere la calma”.

“Sinceramente non ti nascondo che questo è un girone molto difficile nel quale tutti possono prenderti punti. La salvezza quest’anno è un obiettivo importante anche perché difficile da raggiungere. La squadra mi sta piacendo ma dobbiamo fare sempre i conti con gli infortuni. Finché non risolveremo questa problematica non sento di potermi sbilanciare in avanti. Abbiamo avuto defezioni in vari reparti che hanno pesato indubbiamente. Ma devo comunque ringraziare la società che è stata brava perché mi ha messo a disposizione giovani bravi. Quella partita di Ladispoli è stato un segnale negativo ma ci ha dato una scossa per capire alcune cose. Si è deciso di cambiare impostazione: abbiamo preso giocatori più giovani con profili che volevano ben figurare. Un mix di calciatori che già conoscevano l’ambiente, insieme a quelli che attualmente fanno parte dell’organico, più altri ancora che hanno sposato il progetto e che volevano rimettersi in luce. Si è formato un gruppo importante di ragazzi che amano la maglia. Perché ciò che aiuta a far bene ed uscire dalle difficoltà è appunto la coesione”.

[ufficio stampa Campus EUR & Sportinoro]