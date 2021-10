Campus EUR, le parole di mister Cangiano "Abbiamo raccolto meno di quanto meritavamo"

In casa Campus EUR manca ancora la prima vittoria ma le sensazioni sono buone, a testimoniarlo c'è mister Cangiano, che ha parlato della sua squadra e del clima nello spogliatoio per il sito ufficiale del club. “Il morale è alto perché stiamo facendo grosse prestazioni e abbiamo raccolto molto meno di quello che meritavamo. Domenica cercheremo di portare a casa una vittoria anche se sappiamo che il W3 Maccarese è molto forte e lo sta dimostrando”. Qualche parola anche sulla partenza del Campus EUR, che al momento si trova tredicesimo in classifica nel girone A di Eccellenza Lazio. “Siamo partiti bene perché abbiamo vinto le prime due partite di Coppa Italia e, nelle prime tre partite di campionato, abbiamo incontrato due favoritissime per la vittoria finale, più l’Atletico Vescovio che non è mai facile battere sul proprio campo. Abbiamo fatto 2 punti ma meritavamo sicuramente molto di più e tutto questo senza giocatori importanti infortunati come Ramacci, Calveri , Bruschi , Bucur e Pellegrini, persi subito nella prima partita di campionato”. Chiusura con gli obiettivi del Campus EUR per questa stagione. “L’obiettivo è la salvezza perché siamo in un girone dove ci sono almeno 6-7 squadre che puntano alla vittoria finale. Una cosa però è sicura: chiunque incontrerà il Campus Eur dovrà faticare tanto per batterlo”.