Campus EUR, le parole di mister Cangiano "Siamo arrabbiati e determinati"

Torna a parlare l'allenatore del Campus EUR Salvatore Cangiano, che ha analizzato il momento della squadra con una breve intervista sul sito ufficiale. “La squadra sta bene sia fisicamente che mentalmente. È vero che veniamo da due sconfitte consecutive ma la squadra ha fatto due grandissime prestazioni dove ci è mancato solamente il gol. La squadra più che demoralizzata è molto arrabbiata”. Qualche parola anche sui prossimi avversari in campionato del Campus, atteso dall'Astrea. “La affronteremo domenica e la conosciamo bene. Squadra quadrata e giocatori esperti. Visto che abbiamo fatto due ottime prestazioni senza raccogliere punti, arriveremo molto determinati e concentrati per iniziare a vincere”. Chiusura con un commento sui due nuovi acquisti compiuti dal DS Caterini. “Sono molto soddisfatto di Passeri e Cipriani. Due ragazzi giovani e bravi che ci daranno sicuramente una grande mano da qua fino a maggio per centrare l’obiettivo salvezza”.