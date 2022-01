Campus EUR, le parole di mister Cangiano "La pausa è stata un bene"

Il campionato è fermo ma non si fermano le dichiarazioni degli addetti ai lavori. Oggi è il turno del Campus EUR, che tramite il suo sito ufficiale ha riportato le ultime dichiarazioni del suo mister Cangiano. “E’ stato un bene fermarsi perché tanti ragazzi hanno preso il Covid anche se per fortuna in maniera asintomatica. L’obiettivo ovviamente rimane cercare di salvarsi senza passare per la lotteria dei play-out. Servirà una nuova preparazione atletica? Praticamente si però per noi è un bene perché recuperiamo un po’ di infortuni di lungo corso come quelli di Ramacci, Guiducci e Barrago”.