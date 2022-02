Campus EUR, le parole di Guiducci "L'infortunio è alle spalle"

Il brutto periodo è alle spalle per Nicolò Guiducci, che superato il brutto infortunio che l'ha tenuto fermo finora è pronto a ripartire e a lottare per il Campus EUR. “La squadra sta bene. Abbiamo due punti in più rispetto al girone d’andata perché abbiamo una rosa più completa rispetto alle difficoltà avute a inizio anno. Stiamo dando del filo da torcere a tutti. Alla fine, tireremo le somme. Vogliamo raggiungere il nostro obiettivo che ci siamo prefissati. Infortunio? Per me è stato uno spavento, tre/quattro mesi di sofferenza. L’infortunio non è stato piacevole ma me lo sono lasciato alle spalle. È rimasta una bella cicatrice che mi fa ricordare di quanto ho sofferto e questa cosa è uno stimolo per non mollare. Vivo per il calcio e per stare bene. La mia filosofia è curarmi il più possibile e di stare bene. È importante non cedere e avere la voglia di giocare. Essendo fisicamente abbastanza strutturato, entrare nel ritmo è stato difficile. Fin qui ho giocato tre partite per 90 minuti e andando avanti sarà sempre meglio fisicamente parlando. Continuo a dare il massimo, ad impegnarmi e a correre perché la forma migliore arriverà a breve”.