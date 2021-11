Campus EUR, le parole del neoacquisto Passeri "Il primo obiettivo è la salvezza"

Parla da giocatore del Campus EUR il nuovo acquisto Alessio Passeri. Il difensore centrale classe 1999 si è presentato ai suoi nuovi tifosi tramite il canale social del club. “Il motivo che mi ha spinto a scegliere il Campus è stato sicuramente l’interessamento del direttore che è stato molto deciso a prendermi e mi ha fatto molto piacere. In molti mi hanno parlato molto bene di questa società, dell’ambiente che si respira e del rapporto che ha con i giovani”. Nessun problema d'integrazione con i nuovi compagni. “Con il gruppo mi sto trovando molto bene perché ci sono molti miei coetanei e tanti ragazzi giovani volenterosi che lavorano duro in settimana e ascoltano il mister. Il gruppo è giovane e con molta voglia di imparare”.

Per quanto riguarda il livello della rosa Passeri non ha dubbi. “La squadra è all’altezza di questa categoria. Avendo fatto solo due allenamenti con il gruppo, domenica non mi aspettavo di trovare una squadra che giocasse così bene a calcio e infatti sono rimasto positivamente colpito da come vengono applicati gli insegnamenti di mister Cangiano e da come gioca la squadra nonostante i tanti infortunati. Lavoriamo molto in settimana dal punto di vista del gioco che il mister vuole la domenica”.

Chiari anche gli obiettivi per questa stagione, con Passeri pronto a dare il suo contributo da subito. “I miei obiettivi personali li pongo anno per anno. Per questa stagione l’auspicio è di fare un buon campionato dove il primo obiettivo sarà la salvezza e poi continuare a fare bene. Da come vedo la squadra e da come giochiamo a calcio, ci possiamo togliere grandi soddisfazioni perché è un gruppo molto valido e pronto ad impegnarsi e ad apprendere gli insegnamenti del mister”.