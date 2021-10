Campus Eur, le parole del DS Caterini "Le assenze ci hanno condizionato"

Sul sito ufficiale del Campus EUR è il direttore sportivo Claudio Caterini a parlare dell'inizio di stagione della squadra romana, impegnata nel girone A di Eccellenza Lazio. “Con la prima squadra abbiamo totalizzato 2 punti in 5 giornate, ma abbiamo giocato contro quattro squadre importanti che puntano alla vittoria finale come Pomezia, Aranova, Ladispoli e W3 Maccarese e abbiamo strappato un pareggio importante nella trasferta insidiosa con l’Atletico Vescovio. Purtroppo la stagione non è partita bene né con il calendario, né con l’elenco degli infortunati. Abbiamo avuto molte assenze come Ramacci, Bukur, Capanna e adesso anche Barrago e Guiducci. Quando una rosa è molto giovane e i grandi sono pochi, le assenze si fanno sentire perché la squadra si ringiovanisce ancora di più. E’ un gruppo che ha dato filo da torcere a tutti e in cui noi crediamo molto“.

Non si ferma il mercato del Campus, nonostante la stagione sia già iniziata. “Abbiamo chiuso un operazione di mercato in entrata con il ritorno Alessio Cipriani. Stiamo cercando di chiudere anche per un difensore centrale di esperienza e, nei prossimi giorni, continueremo a puntellare la rosa“. Chiusura con una breve analisi della prossima partita in programma, contro l'Ottavia. “Per noi domenica sarà importante per iniziare a mandare un segnale con una vittoria e cambiando il ruolino di marcia”.