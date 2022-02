Campus EUR, le parole del DS Caterini "Vogliamo salvarci senza fare i playout"

La cessione del classe 2005 Matteo Piscitelli è un occasione per il DS del Campus EUR Claudio Caterini di poter parlare del lavoro del settore giovanile. "Siamo contenti di aver chiuso con l’Ascoli per la cessione di Matteo Piscitelli. Non potevamo far perdere questa occasione al ragazzo anche se la classifica dell’Under 17 non è delle migliori. Confidiamo in tutto il resto del gruppo. Sappiamo che ci sono dei ragazzi di valore che faranno il loro dovere per concludere il campionato in una posizione tranquilla. Nell’operazione voglio sottolineare il lavoro svolto da Flavio De Baggis, vice direttore sportivo, nell’aver portato qui il ragazzo a inizio stagione”. Chiusura con un commento sui prossimi avversari del Campus. “Affronteremo il Pomezia domenica, gara di recupero annullata causa Covid. L’obiettivo sarà quello di fare punti. Vogliamo fare un girone di ritorno che ci consenta di salvarci senza passare dal play out. Stiamo cercando di recuperare di Ramacci e Guiducci, reduci da due infortuni importanti. Questa è una buona notizia. Sarà fondamentale recuperare giocatori che ci sono mancati per tutto il girone d’andata”.