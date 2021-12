Campus EUR, le parole del DS Caterini "Non ci aspettavamo l'addio di Necci"

Torna a parlare il direttore sportivo del Campus EUR Claudio Caterini, che ha risposto alle domande dell'ufficio stampa del Campus sul suo sito ufficiale. Inizio con un parere sulla sconfitta subita domenica contro il Civitavecchia. “Sconfitta 2-1 ma prestazione importante, usciamo a testa alta. Abbiamo subito il gol dello svantaggio e siamo andati anche in inferiorità numerica. Fino a quel momento ce la siamo giocata alla grandissima contro una squadra forte come il Civitavecchia. Usciamo dal campo con la consapevolezza che ce la possiamo giocare con tutti”. L'addio del capitano Andrea Necci dal Campus ha fatto rumore dentro e fuori la squadra. “Abbiamo accontentato il ragazzo dopo un paio di richieste importanti che ha avuto al livello economico sempre nella stessa categoria. Lo abbiamo fatto anche se siamo in un momento di difficoltà e non ci aspettavamo la sua partenza. Sarà un campionato lungo e faticoso con la possibilità di giocare i playoff. Abbiamo deciso insieme al mister e al presidente di trattenere solo chi ha voglia di lottare fino in fondo per il Campus Eur. Ringraziamo Andrea che per tre anni è stato il nostro capitano e gli facciamo un in bocca al lupo”. Chiusura con una domanda sul mercato, dove Caterini fa una considerazione importante. “Può considerarsi chiuso con l’arrivo di Nardecchia e Mortaroli che però potrà essere disponibile dopo la partita con il Grifone Gialloverde perché deve ancora scontare un turno di squalifica. Sarà a disposizione contro il Certosa”.