Campus EUR, la gioia di Giusto "Sono stati tre punti importantissimi"

Può gioire il Campus EUR, che grazie ai due gol di Gabriele Giusto ha raggiunto una vittoria cruciale per 2-1 contro il FalascheLavinio. Proprio per commentare la vittoria la squadra romana ha intervistato per la sua pagina ufficiale l'autore della doppietta.

Inanzitutto grazie per i complimenti della prestazione, non è stata una partita semplice perchè ci siamo ritrovati sotto ma invece di abbatterci abbiamo reagito tutti insieme da squadra e abbiamo ripreso subito la partita. Poi nel secondo tempo abbiamo continuato a giocare e a ribartarla. Sono contento della prestazione personale ma sopratutto della vittoria che serviva molto alla squadra

Non ho una vera e propria posizione preferita, nel 4-3-3 mi trovo bene a sinistra ma dipende anche dai moduli. Ho giocato spesso anche dietro la punta quindi a seconda del modulo mi adatto bene a più ruoli

Sono stati 3 punti importantissimi perchè ci servivano ma dobbiamo continuare così anche venerdì per chiudere l'anno in bellezza. Il campus eur non merita di stare in questa posizione e tutti quanti dobbiamo rimboccarci le maniche per farla stare dove merita. Grazie a voi. Crepi.