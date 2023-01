Campus EUR, la gioia di Fagioli "Dedico il gol alla mia ragazza e alla mia famiglia"

???? ???????, ??????? ??????? ??? ????? ? ????????? ????????, ?? ?????? ????? ?? ?????? ?? ??? ???? ??? ?? ????????? ?? ???????? ? ???????? ?? ??? ??? ?? ??????? ?? ??, ?? ???????? ????? ??????? ? ?????é ??????? ?? ??????? ???????? ???? ???? ????

Si si, è la seconda partita che risulto decisivo ma questo chiaramente è merito della squadra e del mister che mi rende partecipe di questo gruppo, adesso per fortuna mi sento mi sento molto meglio ma appena arrivato ho avuto l’influenza che mi ha un po debilitato ma ora che sono guarito posso aiutare la squadra. Allora per come l’ho vista io non abbiamo sofferto molto, abbiamo avuto delle buone chance che forse dovevamo sfruttare prima e ho visto una campus eur comunque padrone del campo. Per come s’era messa la partita alla fine, si vero mi tengo il pareggio però se ti posso dire sinceramente ho visto una squadra con un identita e una sicurezza che è quella del gruppo, della qualità dei giocatori e questo è il quarto risultato utile consecutivo, sono sicuro che andando avanti ci toglieremo sempre più soddisfazioni

Guarda per me questa è una rosa impressionante, ne parlavo anche con con il Mister con Alessio bianchi ma anche con Flavio. Questa squadra è forte, ma è veramente forte e sono consapevole, sono sicuro al 100% che con questo modo di giocare, con questa voglia, con questa fame scaleremo posizioni. Dobbiamo farlo perché lo ripeto la squadra è forte

Guarda a sinistra forse è la mia posizione in campo preferita però ti dico la verità mi trovo molto bene anche a destra e mi trovo bene anche dietro la punta, ho giocato tanti anni dietro la punta e ho fatto anche molto bene ho segnato tanto, per quanto riguarda il gol lo dedico alla mia ragazza che mi sta sempre vicino, a mamma e papà e chiaramente anche alla società che mi ha permesso di ritornare e mi ha dato fiducia, sono sicuro che ricambierò questa fiducia con le prestazioni sul campo.