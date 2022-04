Campus EUR, la carica di Cangiano "Daremo battaglia nei playout"

La stagione volge quasi al termine per il Campus EUR e i playout sono ormai una certezza, è tempo di riflessioni quindi per il loro mister Sasà Cangiano. “Siamo coscienti di dover fare i playout. Stiamo lavorando in proiezione di quelle che saranno le prossime due gare di campionato contro Grifone Gialloverde e Certosa. Dobbiamo fare più punti possibile. Vogliamo farne sei per raggiungere la miglior posizione di classifica e disputare i playout in casa. Significherebbe avere due risultati su tre a disposizione”.LA CRESCITA DELLA SQUADRA – “Sono contento per i giovani. Ogni domenica giochiamo con 7/8 under dal primo minuto. Abbiamo fatto giocare anche ragazzi del 2003 e del 2004. Questo dimostra che il nostro settore giovanile funziona bene. I ragazzi hanno fatto il possibile per evitare i playout, però non ce l’abbiamo fatto. Siamo nel girone più tosto del Lazio con le squadre più forti. Serviva un piccolo miracolo e non ci siamo riusciti. Stiamo lavorando già verso i playout e daremo battaglia. Ci vogliamo salvare assolutamente. Siamo convinti di poter mantenere la categoria”.