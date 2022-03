Campus EUR, la carica di Cangiano "Adesso sto bene, ci aspettano sette finali"

Continua il campionato del Campus EUR e il suo centrocampista classe 1997 Riccardo Cangiano prova a fare il punto della situazione. “Stiamo bene sia mentalmente che fisicamente soprattutto dopo la bella vittoria sul campo difficile della Cimini che non abveva mai perso in casa. Risultato importante e tre punti pesanti. Dobbiamo dare ancora di più, le prossime 7 partite sono tutte finalissime. Continuiamo con questo spirito per salvarci evitando i playout. Per quanto mi riguarda sono in un grande periodo di forma. Quest’anno è stata dura dal punto di vista degli infortuni. Ne ho avuto uno importante che mi ha tenuto fuori un mese. Adesso sto bene e cercherò di dare una mano alla squadra. Cerveteri? L’abbiamo preparata al meglio anche se abbiamo avuto solo un giorno. Per noi è come una finale. Dobbiamo entrare in campo con lo spirito giusto. Dobbiamo disputarla nel miglior modo possibile”.