Campus EUR, l'intervista al segretario Panico "La società ha fatto passi da gigante"

Il Campus EUR sta lottando con le unghie e con i denti per la salvezza in un girone complicato come quello A di Eccellenza Lazio. A parlare della stagione finora del club romano è il nuovo segretario generale Vincenzo Panico, che, tornato da qualche settimana al Campus, ha detto la sua sul momento della squadra e in generale sul ritorno nella squadra romana.

Ciao Vincenzo, nuovo segretario generale del Campus EUR. Gia hai lavorato qui in passato. Che ambiente hai ritrovato rispetto gli anni passati?

Tornare a casa è sempre un piacere, quando il Direttore Caterini mi ha chiamato non ho esitato neanche un attimo, l'esperienza con la Mundial mi ha fatto crescere moltissimo e anche la società in un anno ha fatto passi da giganti ma tornare al Campus Eur e ritrovare lo staff di qualche anno fa è stata una grande sorpresa. Anche l'abbraccio con il presidente è stato per emozionante, come volesse dire ben tornato a casa..

Quanto è importante la segreteria di prima squadra e agonistica in una societa come il Campus EUR?

La segreteria, in tutte le società e non solo al campus Eur, penso sia in generale il cuore di una società sportiva. Se non gira la segreteria si ferma tutto. Ma la cosa che mi affascina di più è l'ampio spazio di libertà lavorativa e di nuove idee sempre al centro del nostro lavoro. Il Campus EUR mi ha sempre dato questa grande fiducia che cerco di ripagare con il mio impegno

Data la tua esperienza ti chiedo quali sono le componenti secondo te per fare bene in uno staff che lavora insieme nel calcio e se puoi raccontarci l'aneddoto piu curioso che ti e capitato sul tuo lavoro.

Non ci sono grandi segreti, al Campus abbiamo uno staff completo e ognuno ha il suo ruolo e alla fine tutto gira intorno alla segreteria. L' aneddoto più carino di questo periodo è stata la mia prima panchina qualche settimana fa con il Mister Scarfini e ora mi vuole in casa al suo fianco come porta fortuna. Vorrei aggiungere che da quando sono arrivato ho trovato un ragazzo giovanissimo che ha tanta voglia di imparare e si è subito affiancato a me, questa cosa mi riempie di orgoglio a livello personale, è Andrea Benedetti. Come Staff siamo un bel gruppo e dobbiamo essere tutti uniti per raggiungere l'obiettivo.