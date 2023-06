Campus EUR, arriva un nuovo difensore

C'è un ex W3 Maccarese per la difesa del Campus EUR, che annuncia l'arrivo del difensore centrale classe 1990 Filippo Mazzesi, annunciato così sulla pagina ufficiale del club romano. "Un grande benvenuto a Filippo Mazzesi. E' un difensore centrale, lo scorso anno nel ferentino e in precedenza al W3 Maccarese. Inoltre in passato ha già vestito la maglia del CampusEUR, un gradito ritorno per mettere esperienza nel pacchetto difensivo bianconero".