Sfottò tra laziali e romanisti. Interviene il Campobasso e prende in giro entrambi

Gli sfottò fanno parte del gioco e sono una parte integrante del calcio e del tifo. Dalla sconfitta della Roma a Budapest, laziali e romanisti non si sono risparmiati con diversi botta e risposta. Agli striscioni delle curve capitoline si aggiunge anche il Campobasso.

Lo sfottò dei laziali

Contro l’Empoli, la Lazio ha chiuso la sua grande stagione col secondo posto e qualificazione sia in Champions League che Supercoppa Italiana a cui si è aggiunta da parte dei tifosi la goduria per la sconfitta della Roma in finale di Europa League. Al Castellani tanti striscioni sfottò verso i romanisti fra cui uno che recitava:“Tu padre l’ha vista perde…tu pure”. Un chiaro riferimento alla sconfitta ai rigori nella finale di Coppa dei Campioni 1983/1984 contro il Liverpool.

La replica dei romanisti

La replica della Curva Sud non si è fatta attendere. Durante Roma-Spezia, infatti i tifosi della Roma hanno risposto alla Lazio con questo striscione: “Tu padre sai che spasso quando giocava a Campobasso”. Riferimento ad una partita degli anni ’80 in cui la Lazio sfidava il Campobasso in Serie B.

Interviene il Campobasso

Il Campobasso chiamato in causa si è inserito nella discussione. Il club molisano ha postato su Tik Tok un video in cui riprende una vittoria contro la Lazio (1-0) e il messaggio a Lotito, senatore in Molise: “Senatore ci riproviamo?”. Una presa in giro che ha scatenato reazioni opposte fra laziali e romanisti.

Non manca nemmeno lo sfottò alla Roma. Infatti il Campobasso posta un video in cui il club scorrono le immagini di una vittoria in amichevole del club molisano (doppietta di Casaroli) contro la Roma di Di Bartolomei, Falcao e Ancelotti e apre l'invito per una partia estiva alla Roma di Mourinho: "Dopo questa sconfitta almeno voi volete tornare?"