"Roma per Comuna 13": una sciarpa per aiutare i bambini di Medellin. Ecco l'iniziativa dei tifosi della Roma

Da Roma è partita la campagna “Roma per Comuna 13”. Si tratta di una raccolta fondi organizzata da tifosi della Roma in supporto all’associazione no-profit colombiana “Corporación Sembrando Paz y Esperanza" che organizza scuola calcio e offre attività educativa e mensa per più di 300 bambini nella Comuna 13 uno dei quartieri più disagiati di Medellin e di tutta la Colombia. L’obiettivo dell’associazione è quella di dare tramite il calcio un futuro ai bambini facendoli crescere nei valori del rispetto, della lealtà e della condivisione.

Il lavoro dell'associazione

Nel corso degli anni l’associazione con i suoi ragazzi I Sembradores, attraverso raccolte fondi e lavori, hanno trasformato una discarica in un campo da calcio comprando tutto il materiale tecnico indispensabile. Prossimo obiettivo l’acquisto di un pullman per le trasferte e l’iscrizione ai tornei giovanili.

La sciarpa

Roma scende in campo per i bambini di Medellin e lo fa tramite la sciarpa “Roma per Comuna 13”. Gli abitanti del quartiere Tor Marancia e del Municipio VIII hanno creato una sciarpa che unisce i colori della Capitale con quelli della bandiera colombiana. Il denaro utilizzato per l’acquisto della sciarpa sarà utilizzato per sostenere le spese delle attività presenti e future dell’associazione di Medellin. La raccolta fondi è partita mesi fa sotto altre forme tra cui un torneo di calcio in piazza, e dove continua ad avere il suo nucleo più attivo di promotori, tra cui Borghetta Stile, Parco della Torre e TormarArte.

Link utili

