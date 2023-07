“Non è solo un gioco”, la nuova campagna di crowdfunding della società sportiva Vigor Mellis

La Vigor Mellis è una Società sportiva fondata dall'Avv. Renato Miele (ex calciatore S.S. Lazio) tredici anni fa, con l’obiettivo di promuovere i valori umani, sociali, sportivi e culturali, promuovere e coltivare la sensibilità per gli aspetti umani della società, organizzare e sostenere le associazioni che abbiano finalità culturali, sociali e sportive, e diffondere l’attività sportiva in genere come mezzo di educazione fisica e morale. Tredici anni fa inizia l’avventura nel calcio romano, con un’idea di calcio basata sull’amicizia, la condivisione e il rispetto dei compagni e dell’avversario. “Non è solo un gioco” è il claim scelto per lanciare una campagna di raccolta fondi su Produzioni dal Basso - prima piattaforma italiana di crowdfunding e social innovation - per sostenere le prossime spese societarie e finanziare tutta una serie di idee e novità in arrivo. Progetti presenti e futuri che hanno l’obiettivo di andare oltre il calcio. Per la società il calcio è un modo per trasformare il pallone in uno strumento per creare comunità unite, uno sport basato sull’amicizia e sul rapporto con il quartiere, attraverso l'inclusione, il supporto reciproco e l'organizzazione di eventi che coinvolgono tutta la famiglia, uno straordinario catalizzatore di amicizia e solidarietà che trasmette valori positivi che vanno al di là del campo da gioco. Per maggiori informazioni: https://www.produzionidalbasso.com/project/non-e-solo-un-gioco-vigor-mellis/