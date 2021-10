Cambio in panchina per l'Aranova

Fulmine a ciel sereno in casa Aranova, con le dimissioni arrivate mercoledì del loro allenatore Pierluigi Vigna. Mister Vigna ha deciso di dimettersi dopo la pesante sconfitta subita alla seconda giornata del girone A di Eccellenza contro il Fiumicino, che ha travolto gli ospiti dell'Aranova per 4-0. La squadra laziale non ha iniziato nemmeno in maniera negativa la stagione, con la vittoria arrivata nella prima giornata contro la Boreale. Di seguito il comunicato dell'Aranova, che ha già annunciato il sostituto che prenderà le redini della squadra. "Asd Aranova comunica di aver accettato le dimissioni di mister Pierluigi Vigna al quale vanno i più calorosi ringraziamenti per il lavoro svolto in questi due anni e mezzo in rossoblù augurandogli le migliori fortune umane e professionali, certi che il mister abbia contribuito notevolmente alla crescita professionale di tutta la società. Contestualmente la Società ufficializza che il nuovo tecnico della prima squadra è Andrea Di Giovanni, ex allenatore di Tivoli e Montespaccato, dandogli il più caloroso benvenuto alle Muracciole. In bocca al lupo Mister!"