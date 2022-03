Cambio di panchina per il Colleferro

Il SSD Colleferro cambia, e lo fa a livello di guida tecnica per la prima squadra. La squadra del girone C di Eccellenza Lazio annuncia il cambio sulla sua pagina ufficiale di Facebook, confermando quindi l'avvenuta separazione col suo tecnico Antonio Battistelli e l'affidamento della squadra a Gian Luigi Staffa. "La SSD Colleferro Calcio comunica di aver affidato la conduzione della direzione tecnico-sportiva della squadra a mister Gian Luigi Staffa, al quale va l'augurio di buon lavoro. Si ringrazia mister Antonio Battistelli per l'impegno profuso in questi anni a favore dei colori rossoneri".