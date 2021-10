Cambio di panchina in casa Atletico Lodigiani

Novità per quanto riguarda le panchine del girone B di Eccellenza. L'ultima notizia riguarda l'Atletico Lodigiani, che nella serata di ieri ha ufficializzato il divorzio con il tecnico Danilo Pistillo, ingaggiato quest'estate. Il club ha rilasciato un breve comunicato con i motivi della scelta, notificando anche il traghettatore che condurrà la squadra nella sfida del Francesca Gianni contro l'Indomita Pomezia. "Alla vigilia della partita casalinga contro l'Indomita Pomezia, l'Atletico Lodigiani comunica che, a causa di alcune divergenze emerse con la società, Danilo Pistillo non è più l'allenatore della prima squadra maschile. In attesa di individuare un nuovo profilo, andrà in panchina l'allenatore in seconda Ottavio Insogna, ex tecnico di Bracciano, Guidonia e Civitavecchia."