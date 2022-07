Cambio di nome per il La Rustica RDP, si chiamerà "Quarto Municipio"

E’ un’estate di cambiamenti per il La Rustica RRdP. Dopo aver modificato la sede di gioco, spostandosi dal centro sportivo di via Galatea a quello dell’Elis in via Carlo Alberto Cortina, il club del presidente Tonino D’Auria annuncia un’altra importante novità: la squadra si chiamerà Quarto Municipio, anche in virtù dell’accordo e del sostegno offerto da Massimiliano Umberti, presidente del medesimo municipio capitolino. Inoltre la società romana ha festeggiato il salto tra i professionisti di uno dei protagonisti della scorsa stagione, ovvero l’attaccante classe 2003 Alessandro Sebastianelli che da qualche ora è ufficialmente un giocatore del Cerignola. Il presidente Tonino D’Auria e il direttore generale Marcello Coccimiglio si dicono “molto orgogliosi dopo aver appreso questa notizia. Quando è spuntata la possibilità di far vivere questa esperienza a uno dei nostri ragazzi, tra l’altro uno dei più seri e meritevoli, non ci abbiamo pensato minimamente e abbiamo agevolato l’accordo”. L’intesa è stata curata in prima persona dal procuratore sportivo e agente Fifa Stefano Guercini: “Il Cerignola, club neopromosso in serie C ma comunque ambizioso e guidato dall’ex calciatore professionista Michele Pazienza e allestito da un direttore sportivo lungimirante come Elio Di Toro, ha seguito Sebastianelli negli ultimi mesi della scorsa stagione e ne ha intravisto delle qualità. D’altronde il club pugliese ha proprio la filosofia di scovare giovani dalle categorie inferiori e offrire loro possibilità importanti. Assieme al club si valuterà nelle prossime settimane qual è la soluzione migliore per Sebastianelli nella prossima stagione, ma per lui sarà sicuramente un’esperienza preziosa sia a livello umano che calcistico. Devo ringraziare la squisita disponibilità del club presieduto dal mio amico ed ex compagno di squadra Tonino D’Auria con la collaborazione dal dg Marcello Coccimiglio e dal ds Mauro De Liso: faccio l’agente da ormai 25 anni ed è sempre più difficile trovare casi in cui la società cedente pensa primariamente al bene del ragazzo piuttosto che ai propri interessi”.

[comunicato ufficiale La Rustica RDP/Quarto Municipio]