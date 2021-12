Cambio di allenatore per il Riano Calcio

Il Riano Calcio annuncia un cambiamento importante nello staff. Ad andare via è il tecnico della prima squadra Damiano Forte, che saluta la squadra laziale presentando le proprie dimissioni. Di seguito il comunicato del Riano sulla situazione allenatore. "Con grandissimo dispiacere, la SSD Riano Calcio comunica che il tecnico Damiano Forte ha presentato, le sue dimissioni da allenatore della prima squadra. Ora è il momento di rispettare la sua decisione e mostrargli il nostro apprezzamento per la sua enorme professionalità, dedizione e straordinaria passione dimostrata in questi anni e per ciò che la sua figura rappresenta per Riano. A Damiano va il nostro immenso ringraziamento per aver condotto la nostra squadra ad un traguardo molto ambito, mai raggiunto prima, la categoria Eccellenza. La società nei prossimi giorni renderà noto il successore di Damiano sulla panchina della prima squadra.".