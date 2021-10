Cambio di allenatore per il Cynthialbalonga

Terremoto in casa Cynthialbalonga. La società laziale ha comunicato l'esonero di mister Raffaele Scudieri, con la squadra ferma al terzultimo posto nel girone G di Serie D con un solo punto in cinque partite. A prendere il posto di Scudieri ci sarà Luca Tiozzo, 40enne veneto già allenatore di Mestre, Matelica e Dolomiti Bellunesi. Tiozzo ha già rilasciato le sue prime dichiarazioni da allenatore del Cynthialbalonga.“Sono onorato di aver avuto la fiducia di un club così importante. Ieri mattina abbiamo fatto una lunga chiacchierata con il presidente Bruno Camerini e il direttore sportivo Giorgio Tomei che mi hanno voluto conoscere meglio come uomo, oltre che come tecnico. Credo di aver fatto loro un’impressione positiva e anche per me è stato lo stesso: avevo incrociato l’Albalonga in un ottavo di finale di Coppa Italia quattro stagioni fa, quando allenavo il Matelica. L’anno scorso sono subentrato più o meno nello stesso periodo sulla panchina del Sedico e nel girone di ritorno abbiamo fatto cose eccezionali, ma qui trovo una rosa che ha una qualità ancora maggiore. Non ho mai fatto il girone G, ma ne conosco le difficoltà coi tanti “derby” tra squadre laziali e le dure trasferte in Sardegna e in Campania”.