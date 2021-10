Cambio di allenatore per l'Audace

Fulmine a ciel sereno per l'Audace. E' notizia di oggi che il tecnico Gianluca Ciaffi ha deciso di dimettersi, lasciando la società senza una guida tecnica. Nessuna divergenza alla base della separazione, ma solamente impegni di lavoro incompatibili con il ruolo. L'Audace ha spiegato la decisione con un breve comunicato e dovrà tornare sul mercato per un nuovo allenatore. "È con rammarico che comunichiamo che il rapporto tra L’Audace e Mister Gianluca Ciaffi si è consensualmente interrotto a causa di sopraggiunti impegni di lavoro che non consentono all’allenatore di presenziare con continuità le sedute di allenamento. Tutto il gruppo dirigente saluta con affetto Mister Gianluca per il lavoro svolto fin qui, per l’esempio e la dedizione dimostrata e per aver saputo formare un gruppo giovanissimo, consentendoci di ben figurare nelle prime tre partite di campionato. Ciao Mister, le belle persone come te, saranno sempre ricordate con affetto e stima. In bocca al lupo! La squadra è stata temporaneamente affidata a Scotto di Clemente, coadiuvata dal Mister Sergio Cristiani.".