Cambio di allenatore per il Real Monterotondo

Grande novità nella giornata di ieri. Il Real Monterotondo ha annunciato la separazione dalla società dell'allenatore Attilio Gregori. La squadra laziale è penultima nel girone G di Serie D ed ha raccolto soltanto un punto nelle prime sei giornate di campionato. Di seguito il comunicato della società che annuncia la decisione. "Le nostre strade si dividono, di comune accordo, ma vogliamo ringraziare il Mister Attilio Gregori per tutto il lavoro, l’impegno e la passione messa ogni giorno a disposizione della società e dei ragazzi. Grande uomo dentro e fuori dal campo, una lealtà mostruosa verso il Real Monterotondo che ringrazia per tutti i successi ottenuti insieme; come non possiamo ricordare la promozione in serie D tanto inseguita, prima del suo arrivo. Grazie Mister, buona fortuna.".