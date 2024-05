Cambiamenti importanti nella dirigenza del Real Monterotondo, la situazione

Il Presidente e tutti i membri del Consiglio Direttivo del Real Monterotondo apprendono con profondo dispiacere, la decisione del Vice-Presidente e socio Salvatore Varsalona che ha rassegnato le dimissioni da ogni carica sociale. La società in primis vuole rispettare le ragioni personali che hanno maturato questa decisione che provoca in tutti noi una forte scossa emotiva. Salvatore Varsalona è stato una figura fondamentale per la crescita della nostra società a cui va il ringraziamento per tutti questi anni vissuti in una meravigliosa cavalcavata che ci ha visto crescere insieme. Ma sappiamo che non è finita qui, e per questo noi ti aspettiamo... Vi lasciamo alla lettera commossa con la quale ci saluta un Grande dirigente, nonchè amico : “ Cari soci e cari tifosi, dopo la gioia della permanenza in serie D, è con profonda malinconia che comunico le mie dimissioni da Vice Presidente e Socio del Real Monterotondo. Motivi personali mi costringono a fare questa scelta per me molto dolorosa. È stato un percorso lungo e pieno di soddisfazioni: la scalata dalla Seconda categoria alla serie D e’ stata esaltante. Ringrazio il Presidente, i miei soci nonché amici, la squadra e tutti i componenti dello staff che si sono susseguiti in questi anni. Un ringraziamento particolare va soprattutto ai tifosi che ci hanno sostenuto negli anni e a tutti i bambini e le loro famiglie che hanno scelto di far parte di questa società. Sono stati anni bellissimi e intensi condivisi con tutti voi, da oggi sarò il vostro primo tifoso un abbraccio forte a tutti. AVANTI REAL MONTEROTONDO. “

[comunicato ufficiale Real Monterotondo]