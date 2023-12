Rieti-Settebagni: cambia lo stadio della partita. Ecco perché

Domenica 10 dicembre 2023 andrà in scena la quattordicesima giornata del campionato di Promozione. Nel Girone B atteso big match fra il Rieti 1936 e il Settebagni, alle ore 14:30, che però non si giocherà al Gudini.

Il match infatti non si disputerà sul campo dove solitamente il Rieti gioca le sue partite casalinghe. Causa indisponibilità del Gudini già impegnato per altri eventi calcistici la partita si giocherà al campo comunale di Valletonda di Poggio Mirteto.

Per venire incontro ai disagi dei propri abbonati che non potranno recarsi al campo per seguire l'incontro, la partita sarà trasmessa in diretta televisiva sulla pagina facebook del Rieti 1936.

Questo il comunicato della società: "Il Fc Rieti 1936 comunica che, la gara in programma domenica 10 dicembre contro il Settebagni alle ore 14,30 si giocherà al campo comunale “Valletonda” di Poggio Mirteto, causa indisponibilità del campo ‘Gudini’, negli orari richiesti perché già impegnato per altri eventi calcistici. La società, per venire incontro ai propri abbonati, garantirà la diretta televisiva dell’incontro sulla propria pagina Facebook".