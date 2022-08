La Roma sceglie il sostituto di Wijnaldum: dall'Olympiakos in arrivo Camara

Il grave infortunio di Wijnaldum ha spinto la Roma ad intervenire immediatamente sul mercato per assicurare a Mourinho un nuovo centrocampista. Dopo un paio di giorni di riflessioni e valutazioni i giallorossi hanno scelto Camara dell'Olympiakos. Il calciatore è atteso nella Capitale nelle prossime ore per essere all'Olimpico già domani per la partita Roma-Monza.

Chi è Camara

Mady Camara ('95) è un centrocampista guineano che fa del dinamismo e della forza fisica le sue qualità maggiori. Il calciatore si fa apprezzare da centrocampista box to box capace di ribaltare l'azione da difensiva a offensiva grazie alle sue qualità atletiche. In carriera ha giocato all'Ajaccio nella Serie B francese e dal 2018 veste la maglia dell'Olympiakos con cui ha collezionato 181 presenze e 19 gol vincendo gli ultimi tre campionati greci. L'incognita sul calciatore è dovuta al suo adattamento al campionato italiano viste le sue esperienze in un calcio minore.

Le cifre

Camara, è atteso a Roma fra oggi e domani e potrebbe assistere dalla tribuna dell'Olimpico alla sfida della Roma contro il Monza. Il calciatore arriva alla Roma con la formula del prestito oneroso (1,2 milioni di euro) con diritto di riscatto fissato a 12 milioni. In caso di acquisto a titolo definitivo da parte dei giallorossi nella prossima stagione, all'Olympiakos andrà il 10% sulla futura rivendita del centrocampista. In caso di riscatto la Roma ha pronto per Camara un quinquennale da circa 1,5 milioni di euro a stagione.

Il ruolo di Camara alla Roma

Camara alla Roma sostituirà Wijnaldum. L'olandese infatti si è infortunato nell'allenamento della vigilia della sfida alla Cremonese procurandosi una frattura composta della tibia. L'ex Liverpool ha scelto di non operarsi e ha optato per la terapia conservativa e tornerà a disposizione di Mourinho soltanto nel 2023 (anche con l'operazione sarebbe tornato nel nuovo anno). Camara si aggiunge così a Cristante, Matic, Bove e Pellegrini e offrirà a Mourinho una carta in più da pescare per il suo centrocampo.