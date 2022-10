Camara o Matic? Mourinho studia il nuovo centrocampo della Roma

Mourinho ora ha possibilità di scelte per il suo centrocampo. La Roma dopo essersi affidata a Matic e Cristante sta scoprendo Camara e il centrocampista africano è pronto a diventare una pedina importante per il centrocampo giallorosso.

Straordinari per Matic e Cristante

Matic ('88) e Cristante ('95) hanno dovuto fare gli straordinari per la Roma. I due infatti sono stati gli unici centrocampisti-mediani a disposizione di Mou da inizio stagione visto l'infortunio grave e lunghissimo che ha colpito Wijnaldum. Lo Special One ha dovuto da subire far fronte agli infortuni e ha messo nel ripostiglio l'esperimento Fab Four (Pellegrini, Abraham, Zaniolo, Dybala tutti insieme) a favore dell'equilibrio tattico. Ed ecco che il 4 e l'8 giallorossi hanno giocato tutte e 14 le partite fin qui disputate dalla Roma. I due però insieme hanno mostrato lacune importanti essendo due giocatori simili, meglio Cristante in regia, ma dal passo lento comune. Hanno si dato solidità alla squadra ma hanno tolo ritmo, dinamismo e fantasia in mezzo al campo.

Arriva Camara

Mourinho si è affidato a Cristante e Matic in attesa di Camara. Il centrocampista africano è stato preso (in prestito dall'Olympiakos) immediatamente dopo l'infortunio di Wijnaldum e quindi era indietro nelle gerarchie sia per condizione sia perchè doveva entrare nei meccanismi richiesti dall'allenatore. Fino alla sfida contro l'Inter, il centrocampista classe '97 fra coppa e campionato aveva raccolto solo briciole a livello di minutaggio, contro il Betis la svolta. Infatti nella sfida di ritorno di Europa League Camara è stato gettato nella mischia da Mou dal 46esimo con la Roma che doveva recuperare lo svantaggio di Canales. Il centrocampista è stato protagonista di una buona prestazione condita pure dall'assist per Belotti per il gol del pareggio. Il buon secondo tempo del Villamarin ha spinto poi Mourinho a schierare Camara titolare contro la Sampdoria e pure lì il guineano ha giocato una buona partita. Camara sta dando al centrocampo della Roma quel dinamismo, quel pressing, quella corsa che al momento è mancato con la coppia Matic-Cristante. Inoltre nel 3-5-2 con Pellegrini arretrato a centrocampo insieme a Camara, anche Cristante ne sta giovando dovendo coprire meno campo.

Camara o Matic?

Le buone prestazioni di Camara adesso danno a Mourinho una scelta in più al mezzo campo. Considerato intoccabile Cristante, il guineano ora è entrato in ballottaggio con Matic per un posto da titolare. Mou infatti deve ancora decidere chi schierare domenica sera all'Olimpico nel big match contro il Napoli del grande ex Spalletti. L'affidabile ed esperto Matic o il vivace e dinamico Camara? Mou riflette.