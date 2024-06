Cama, Coletta, Di Nunzio: chi sono i 3 romanisti campioni d'Europa Under 17

L’Italia U17 per la prima volta nella sua storia ha vinto gli europei di calcio battendo per tre a zero in finale il Portogallo. Negli azzurrini campioni d’Europa spiccano ben tre talenti della Roma: Di Nunzio, Coletta e Cama tutti e tre protagonisti della vincente spedizione azzurra.

Italia campione d’Europa Under 17

Un cammino fantastico ha regalato ai ragazzi di mister Fava il successo continentale. L’Italia nell’atto finale del torneo ha superato i pari età del Portagallo con un netto tre a zero. Nel match contro i lusitani sono andati in rete Coletta (AS Roma) e Camarda (doppietta, e che ha già debuttato in Serie A col Milan). Un trionfo speciale visto che è il primo nella sua storia per la Nazionale in questa categoria.

Di Nunzio chi è

Alessandro Di Nunzio classe 2007 è un centrocampista romano e romanista. Colonna della Nazionale nel 2023 ha firmato il suo primo contratto da professionista con la Roma, legandosi a Trigoria fino al 2026 rifiutando sirene importanti dalla Premier League (Manchester United, ndr) Nelle giovanili giallorosse ha vinto lo scudetto Under 16, è stato il capitano dei 2007 e nell’ultima stagione è stato aggregato da sotto età in Under 18 (18 presenze stagionali, ndr). Centrocampista di geometria, lui imposta e accompagna l’azione offensiva, i suoi idoli sono Daniele De Rossi e Francesco Totti con cui è spesso in contatto come ha dichiarato prima della finale ai canali ufficiali della Nazionale.

Coletta chi è

Classe 2007 è anche Federico Coletta. Dopo gli inizi da bambino alla Vigor Perconti è entrato nel settore giovanile della Roma con cui ha vinto lo scudetto Under 16 segnando uno dei gol nel 3-2 della finale vinta contro la Fiorentina. Centrocampista offensivo in questa stagione si è messo in evidenza nell’Under 17 collezionando in 23 presenze ben 15 gol e 6 assist. De Rossi e Totti i suoi esempi, ma si ispira anche a Dybala, è stato uno dei grandi protagonisti dell’Italia campione d’Europa. Prima la rete che è valsa il primo posto nel girone (2-0) contro la Polonia, poi la rete contro la Danimarca (1-0) che è valsa la finale infine ha aperto le danze con colpo di testa nella finalissima contro il Portogallo. Un fiore all’occhiello per il vivaio giallorosso con cui ha prolungato il suo contratto fino al 2027.

Cama chi è

Cristian Cama è stato fra i migliori in campo nella finale contro il Portogallo. Terzino mancino classe 2007 ha impreziosito il suo europeo fornendo due assist (uno a Coletta e uno a Camarda) nell’ultimo atto della competizione. Fra i prospetti più interessanti del panorama calcistico italiano giovanile, Cama ad inizio 2024 ha prolungato il suo contratto con la Roma dove milita dal 2018. Il difensore romano, in questa stagione, oltre ad aver esordito sotto età con l'Under 18 giallorossa del turco Tuğberk Tanrıvermiş ha messo insieme 22 presenze, 1 rete e 4 assist con l'Under 17 di Gianluca Falsini, stesso allenatore con cui, nella passata stagione, ha vinto il titolo italiano Under 16.

Non ha gicoato la finale ma ha fatto parte della spedizione azzurra anche Federico Nardin classe 2007 di Latina e difensore dell'AS Roma. Nardin è già nel giro della Primavera giallorossa.