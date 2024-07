Calendario Serie A: oggi il sorteggio delle 38 giornate. Tutte le date e i criteri

Giovedì 4 luglio inizia ufficialmente la stagione 2024/2025 di Serie A con la compilazione del calendario col sorteggio a partire dalle ore 12:00. La Roma, che ha acquistato soltanto il giovanissimo Sangare, ha chiuso l’annata passata col terzo sesto posto consecutivo e con De Rossi in panchina al seguito dell’esonero di Mourinho. Grande rivoluzione per la Lazio (settima lo scorso anno) che ha affidato la panchina a Marco Baroni e che ha già acquistato Noslin, Tchaouna, Cristo Munoz e sta per ufficializzare anche Cabal.

Il Derby all'ultima giornata del girone di andata.

Il calendario della Serie A 2024/2025

1° Giornata

Bologna-Udinese

Cagliari-Roma

Empoli-Monza

Genoa-Inter

Verona-Napoli

Juventus-Como

Lazio-Venezia

Lecce-Atalanta

Milan-Torino

Parma-Fiorentina

2° Giornata

Cagliari-Como

Fiorentina-Venezia

Verona-Juventus

Inter-Lecce

Monza-Genoa

Napoli-Bologna

Parma-Milan

Roma-Empoli

Torino-Atalanta

Udinese-Lazio

3° Giornata

Bologna-Empoli

Fiorentina-Monza

Genoa-Verona

Inter-Atalanta

Juventus-Roma

Lazio-Milan

Lecce-Cagliari

Napoli-Parma

Udinese-Como

Venezia-Torino

4° Giornata

Lazio-Verona

Genoa-Roma

Parma-Udinese

Cagliari-Napoli

Como-Bologna

5° Giornata

Fiorentina-Lazio

Roma-Udinese

6° Giornata

Torino-Lazio

Roma-Venezia

7° Giornata

Lazio-Empoli

Monza-Roma

8° Giornata

Roma-Inter

9° Giornata

Fiorentina-Roma

Lazio-Genoa

10° Giornata

Roma-Torino

Como-Lazio

11° Giornata

Lazio-Cagliari

Verona-Roma

12° Giornata

Juve-Torino, Atalanta-Udinese, Fiorentina-Verona, Genoa-Como, Inter-Napoli, Lecce-Empoli, Monza-Lazio, Roma-Bologna, Venezia-Parma.

13° Giornata

Milan-Juve, Como-Fiorentina, Empoli-Udinese, Genoa-Cagliari, Verona-Inter, Laizo-Bologna, Napoli-Roma, Parma-Atalanta, Torino-Monza e Venezia-Lecce.

14° Giornata

Fiorentina-Inter, Lecce-Juve, Milan-Empoli, Torino-Napoli e il derby Como-Monza. Poi Bologna-Venezia, Cagliari-Verona, Parma-Lazio, Roma-Atalanta, Udinese-Genoa

15° Giornata

Atalanta-Milan, Genoa-Torino, Inter-Parma, Juve-Bologna, Napoli-Lazio. Fiorentina-Cagliari, Verona-Empoli, Monza-Udinese, Roma-Lecce e Venezia-Como.

16° Giornata

Lazio-Inter, Milan-Genoa, Juve-Venezia. Bologna-Fiorentina, Cagliari-Atalanta Como-Roma, Empoli-Torino, Lecce-Monza, Parma-Verona, Udinese-Napoli.

17° Giornata

Genoa-Napoli, Inter-Como, Monza-Juve, Verona-Milan, Atalanta-Empoli, Fiorentina-Udinese, Lecce-Lazio, Roma-Parma, Torino-Bologna, Venezia-Cagliari.

18° Giornata

Milan-Roma, Juve-Fiorentina, Lazio-Atalanta. Bologna-Verona, Cagliari-Inter, Empoli-Genoa, Napoli-Venezia, Parma-Monza, Udinese-Torino.

19° Giornata

Roma-Lazio, Como-Milan, Inter-Bologna, Atalanta-Juve, Fiorentina-Napoli, Verona-Udinese, Lecce-Genoa, Monza-Cagliari, Torino-Parma, Venezia-Empoli.

I big matc

Juventus-Roma e Lazio-Milan sono i primi big match delle due squadre romane ed entrambi gli incontri si disputeranno nella terza giornata di Serie A.

Le date del calendario 2024/2025

Il nuovo campionato di Serie A inizierà nel weekend del 17-18 agosto 2024 e si concluderà il 25 maggio 2025. Durante la stagione sarà previsto solo un turno infrasettimanale, quello della decima giornata, in programma il 30 ottobre.

Le soste per le nazionali sono previste per l’8 settembre e 13 ottobre, 17 novembre 2024 e 23 marzo 2025. Nessun stop per le festività natalizie, si gioca il 22 dicembre, il 29 dicembre e il 5 gennaio.

Le regole del calendario Serie A 2024/2025

Diversi i criteri da seguire per il calendario assimetrico della Serie A 2024/2025. Non si potranno disputare Derby nella prima e nell’ultima giornata e nemmeno nel turno infrasettimanale. Inoltre le squadre impegnate in Champons League non affronteranno quelle in Europa League (Roma e Lazio) e quelle in Conference League nella 5°, 6°, 22°, 25°, 28°, 32°, 35° giornata tra due turni di competizioni Uefa back to back.

Suddivisione giornata

In linea di massima sarà questa la suddivisione delle singole giornate della Serie A 2024:2025