Serie A, il calendario della Roma. Tutte le partite della stagione 2024/2025

La Roma farà il suo debutto nella Serie A 2024/2025 contro il Cagliari. Sfida in trasferta dunque per gli uomini di De Rossi ancora in attesa dei nuovi arrivi. All'Olimpico alla seconda contro l'Empoli.

Questo il calendario completo della Roma per la stagione 2024/2025:

1° Giornata Cagliari-Roma

2° Giornata Roma-Empoli

3° Giornata Juventus-Roma

4° Giornata Genoa-Roma

5° Giornata Roma-Udinese

6° Giornata Roma-Venezia

7° Giornata Monza-Roma

8° Giornata Roma-Inter

9° Giornata Fiorentina-Roma

10° Giornata Roma-Torino