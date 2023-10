Audio incontrollati su whatsapp e nomi a briglia sciolta: l'inchiesta scommesse tra scherzi e fake news

L’Italia del pallone è di nuovo alle prese con uno scandalo legato al Calcioscommesse. Ad aprire il vaso di Pandora Fabrizio Corona e il sito Dillinger news con l’ex re dei paparazzi dei calciatori, attuali ed ex, della Serie A che secondo lui sarebbero coinvolti in questo scandalo.

Il tutto è partito dall’ammissione di Fagioli della Juventus con la Procura della Repubblica di Torino che nella giornata di ieri ha ascoltato Tonali e Zaniolo, ex Milan e Roma ora rispettivamente al Newcastle e West Ham citati da Fabrizio Corona, che hanno lasciato il ritiro degli Azzurri a Coverciano. L’ex giallorosso avrebbe già negato di aver scommesso sul calcio.

Le continue voci dei calciatori e squadre coinvolte hanno creato un circolo di nomi che sta facendo impazzire i tifosi e nella Capitale del pallone non si parla d'altro. A cavalcare lo spettro della paura e della rabbia da parte dei tifosi diversi messaggi e scherzi su Whatsapp in cui si “accusano” diversi titolarissimi di Sarri e Mourinho. Senza riscontro alcuno, questi messaggi sono da considerarsi fake news e non sarebbe la prima volta che audio del genere circolano paventando accuse e bufale.

Si tirano in mezzo calciatori, incontri con i tifosi, ultras che lanciano appelli. E ancora: succederà questo perché "Corona è dell'Inter" e non aspetta altro. Di tutto e anche di più con praticamente nessuna certezza e solo un polverone utile a riempire il vuoto creato dalla pausa per le nazionali.