Calciomercato Roma: i nomi per l'attacco se salta Scamacca

L'arrivo dell'Inter su Gianluca Scamacca ha complicato il piano mercato della Roma che puntava tutto sul ritorno del ragazzo di Fidene a Trigoria. Ogni ora la beffa in casa giallorossa è sempre più vicina e allora Tiago Pinto cerca alternative al classe '99.

Roma beffata?

La Roma da inizio sessione trattava col West Ham per Scamacca col centravanti che aveva aperto totalmente al ritorno nella sua squadra del cuore. La distanza fra giallorossi e hammers si è andata ridotta col passare delle giornate sulla base di un prestito con obbligo di riscatto, ma mancavano le condizioni dell'obbligo che il West Ham chiedeva facili da raggiungere. In questa fase di trattativa a rilento è piombata l'Inter che ha offerto agli inglesi 20 milioni di euro più un paio di bonus per il trasferimento a titolo definitivo dell'attaccante e la formula piace molto al West Ham che adesso preferisce vendere ai nerazzurri.

La Roma guarda in Brasile

Vista la situazione Tiago Pinto studia nuovi nomi per l'attacco. Fra questi c'è quello di Marcos Leonardo, attaccante classe 2003, vicino alla Lazio in questa finestra di mercato. La punta brasiliana ha già dato il suo ok al trasferimento nella Capitale, è gestito da Pimenta (scuderia Raiola) che nelle prossime ore parlerà col Santos per il trasferimento. Il club sudamericano chiede non meno 15 milioni di euro per lasciar partite l'attaccante. La trattativa non è semplice.

Gli altri

Marcos Leonardo non è l'unico nome che circola a Trigoria. Il ragazzo giovane è un prospetto interessante e non uno pronto come vorrebbe Mou e come sarebbe invece Alexis Sanchez svincolato dopo la stagione al Marsiglia (18 gol fra campionato e coppe). Il cileno, classe 1988, è un giocatore dalla grande esperienza e carisma ma non infiamma il tecnico portoghese che vorrebbe una prima punta col gol nel dna. La prima scelta dello Special One è quello di Alvaro Morata ('91) ma anche qui la trattativa è difficile per i costi. Tornano di moda dunque i nomi low cost di Daka del Leicester e di Nzola dello Spezia entrambi finiti in Serie B in Inghilterra e in Italia e pronti a cambiare aria. Si monitora pure la situazione di Duvan Zapata ('91) in scadenza con l'Atalanta nel 2024.