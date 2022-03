Calciomercato Roma: è fatta per Svilar

Mile Svilar è il primo colpo della Roma per la prossima stagione. Il club giallorosso si è assicurato il giovane portiere classe 1999 che ha stregato Mou ai tempi del Manchester United.

Roma-Svilar l'operazione

Svilar ha concluso la prima parte delle visite mediche per la Roma in Francia. Il portiere belga ha già l'accordo con per il trasferimento nella Capitale sulla base di un quiquiennale (fino al 2027) ad un milione di euro a stagione. Il calciatore arriverà a parametro zero (in scadenza a giugno col Benfica), ma Tiago Pinto visti anche gli ottimi rapporti col suo ex club, verserà al Benfica una piccola percentuale in caso di futura rivendita.

Chi è Svilar

Svilar è un portiere belga classe 1999, in forza al Benfica dal 2017. Con la prima squadra dei portoghesi ha collezionato 23 presenze. Dopo aver colpito Mou nel suo esordio in Champions League (errore e rigore parato a Martial), non ha trovato tanto spazio a Lisbona. Lo Special One ha convinto la dirigenza delle ottime qualità di Svilar che arriverà a Trigoria inizialmente da vice Rui Patricio per poi prendersi la titolarità della porta giallorossa.