AS Roma: Smalling leader della difesa, per lui pronto il rinnovo

C'è profumo di rinnovo per Chris Smalling. Il difensore inglese ha conquistato la Roma con ottime prestazioni e adesso per lui si aprono le porte di un rinnovo di contratto fino al 2024.

Smalling leader difensivo

L'avvio di stagione di Smalling non è stato positivo. Tanti infortuni, a partire dai problemi in agosto contro il Casablanca, poi altri guai fisici, le problematiche extra-campo relative al vaccino. Tanti guai per l'ex Manchester United che però da fine novembre ha cambiato marcia. Dalla vittoria contro il Torino (28/11/2021), Smalling è diventato una colonna portante della Roma e della difesa giallorossa saltando soltanto tre partite equamente divise fra Serie A, Conference League e Coppa Italia. Spesso Smalling è stato il migliore in campo, come nella sfida contro l'Atalanta o nel Derby stravinto contro la Lazio. L'inglese è diventato una vera e propria sicurezza per la retroguardia romanista che guida con maestria. Fiore all'occhiello della stagione di Smalling l'assenza di cartellini ricevuti. Un vanto per il difensore e record in Serie A. Mancini (Gianluca, ndr) prenda nota.

Smalling ha guidato la difesa della Roma nella tempesta, permettendo a Mou di trovare la solidità cercata. La striscia positiva di 10 partite senza sconfitte (8 in campionato, 2 in Conference League) è anche merito suo.

Smalling e il rinnovo

Smalling con le sue ottime prestazioni ha convinto la Roma. La dirigenza giallorossa sta valutando il rinnovo di contratto del centrale difensivo, adesso in scadenza nel 2023. Oggi Smalling guadagna 3,8 milioni netti (4 con i bonus). Il piano della Roma è quello di prolungare la scadenza del contratto dell'inglese fino al 2024 spalmando così l'ingaggio del difensore in più stagioni. Così Smalling guadagnerebbe circa 3 milioni netti a stagione.

I numeri di Smalling

Questa è per Smalling la terza stagione alla Roma. Si tratta di una stagione di rilancio per l'ex Manchester United dopo i tanti problemi fisici dell'ultimo anno di Fonseca. Con la maglia giallorossa, l'ex Manchester United ha collezionato 85 presenze e 6 gol di cui tre in questa stagione (in Serie A contro Spezia e Atalanta, e Zorya in Conference League).