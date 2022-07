Mourinho chiama Dybala. Ecco l'offerta della Roma

La Roma vince sul campo e lavora costantemente sul mercato dove il sogno è Paulo Dybala. Proprio per l'argentino si sta muovendo in prima persona Mourinho con telefonate continuee alla Joya.

Mou chiama Dybala

Prima dell'amichevole vinta dalla Roma contro il Portimonense (due a zero gol di Tripi e Zaniolo), Mourinho si è reso protagonista per quanto riguarda il calciomercato. Lo Special One infatti ha telefonato a Paulo Dybala, svincolato e in cerca di una nuova squadra. Non è la prima chiamata di Mou a Dybala, anzi. Il portoghese ha sentito telefonicamente più volte l'argentino e sta lavorando per convincerlo a vestire la maglia della Roma nella prossima stagione.

Le carte giocate da Mou nella telefonata sono state di natura tattica ma soprattutto legata al tifo romanista. Infatti da un lato Mourinho ha fatto intendere a Dybala che sarà al centro del progetto della sua Roma, il top player della squadra e che potrebbe avere anche la numero 10 di Francesco Totti, non una maglia qualunque. Poi Mou ha premuto sul calore del tifo romanista che farebbe di Dybala un vero e proprio imperatore.

L'offerta della Roma

Dybala ha voglia di mettersi in gioco il prima possible, per entrare in forma il prima possibile e arrivare preparato al mondiale in Qatar. Economicamente le richieste di Dybala sono scese dagli 8 milioni iniziali. La Roma ha offerto all'attaccante 6 milioni di euro (bonus compresi). Con questo contratto i giallorossi farebbero dell'argentino il calciatore della squadra più pagato con Abraham e il capitano Pellegrini. Dybala è attirato dall'idea di diventare un giocatore della Roma, come ha fatto intendere Totti settimane fa, ed essere allenato da Mou ma la trattativa non è semplice.

La situazione

Va detto che la meta preferita da Dybala sarebbe l'Inter, pronta ad offire un contratto più ricco e la partecipazione alla Champions League, ma i nerazzurri prendono tempo avendo il parco attaccanti pieno e che non riesce a liberare (dovrebbero partire due fra Dzeko, Correa e Sanchez). Più indietro il Napoli, che offre la stessa cifra della Roma, ma con cui ci sono problemi per via dei diritti di immagine. Defilate le squadre estere, con l'argentino che vuole rimanere in Serie A

La Roma è in pole position per Dybala, il top player che farebbe fare il salto di qualità alla squadra. La prossima settimana si rivelerà decisiva per il futuro dell'argentino e del mercato giallorosso.