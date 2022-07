Calciomercato Roma: Frattesi fumata nera, offerto Wijnaldum

Si va verso il non lieto fine per Frattesi. Il calciatore romano obiettivo numero uno della Roma in mezzo al campo è sempre più distante da Trigoria e adesso spunta un nuovo nome per il centrocampo di Mou.

Frattesi-Roma, fumata nera

Frattesi alla Roma è un'operazione sempre più difficile. Il calciatore romano ha da tempo trovato l'accordo con la Roma sulla base di un quinquennale da 2 milioni di euro a stagione e ha spinto forzando la mano pure col Sassuolo per il trasferimento nella Capitale. La Roma ha offerto 15 milioni di euro cash più Volpato (valutato 3 milioni di euro) e si è spinta pure inserendo un altro giovane, Filippo Missori (2004). I neroverdi però non intendono fare sconti ai giallorossi e con Scamacca verso il West Ham si preparano ad incassare 50 milioni di euro. Notizia non positiva per la Roma visto che in questo modo il club emiliano non ha necessità di cedere altri giocatori. Il responsabile del mercato del Sassuolo, Carnevali in un'intervista ha confermato come la trattativa sia in fase di stallo e che da tempo non ci sono più contatti con la Roma.

Offerto Wijnaldum

La Roma studia un piano B, vista che la trattativa col Sassuolo per Frattesi si è arenata. Aouar uno dei papabili è sfumato ed è vicino al Betis Siviglia, mentre Torreira che si era offerto ha, come rivelato dal suo agente, un pre-accordo col Valencia di Gattuso. Un assist alla Roma però arriva da Parigi. Infatti il Psg avrebbe offerto ai capitolini Georgino Wijnaldum.

Wijnaldum, classe 1990, è un centrocampista duttile che fa del dinamismo e dell'inserimento le sue specialità. L'olandese arrivato a parametro zero la scorsa estate al Psg è già in uscita da Parigi (non è stato nemmeno convocato per il ritiro) dopo 38 presenze e 3 gol con i francesi in tutte le competizioni. Il Psg ha offerto Wijnaldum alla Roma con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 20 milioni di euro. Inoltre il club francese è disposto a pagare metà dell'ingaggio del centrocampista, con la Roma che dunque dovrebbe pagare soltanto 4 milioni di euro invece che 8. L'ex Liverpool è stato offerto anche al Milan, ma i rossoneri hanno virato su altri obiettivi. Wijnaldum ha il gradimento di Mourinho che aggiungerebbe alla Roma un centrocampista dinamico, che adesso manca in rosa, con esperienza internazionale. La pista sarà approfondità dopo che sarà ufficializzato Dybala, il grande colpo dell'estate giallorossa.