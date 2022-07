Roma Femminile: il regalo per la Champions è Giacinti

Valentina Giacinti è un obiettivo concreto per l'attacco della Roma Femminile. Fra indizi social e movimenti di mercato, l'attaccante si avvicina alle giallorosse.

Corelli in prestito, dentro Giacinti

Dopo l'addio di Valeria Pirone si è liberato un posto in attacco nella Roma Femminile. Paloma Lazaro, Haug, Haavi e Corelli (che ha rinnovato fino al 2024 e vinto il campionato primavera) sono gli attaccanti a disposizioni di Spugna (a queste si aggiungono gli esterni Glionna e Serturini). Dal reparto offensivo a disposizione del tecnico n questa sessione andrà via Alice Corelli ma solo in prestito. La Roma punta per il futuro sull'attaccante classe 2003, ma per la prossima stagione ha scelto di mandarla a giocare in prestito (tante le richieste per lei).

Corelli farà spazio a Valentina Giacinti (classe '94) ora impegnata con l'Italia agli Europei 2022. L'attaccante avrebbe già trovato l'accordo con la Roma ma per l'annuncio si attende la fine del campionato europeo.

Gli indizi di mercato

I social sono spesso ricchi di indizi di mercato. Ieri prima del fischio iniziale di di Italia-Islanda (terminata 1-1) Andressa, trequartista brasiliana che ha rinnovato con la Roma, ha incitato le sue compegne giallorosse impegnate nella seconda sfida dell'Europeo: Linari, Bartoli, Giugliano, Di Guglielmo...e Giacinti. Infatti la brasiliana ha taggato l'attaccante nella sua stories Instagram (che a sua volta ha condiviso il tutto). Uno spoiler di mercato?

A dar man forte di Giacinti alla Roma, è stata la stessa attaccante. Giacinti in una recente intervista in un noto settimanale ha risposto così alla domanda sul suo futuro: "Mi vedo a giocare la Champions League". Il torneo che la Roma affronterà in questa stagione per la prima volta nella sua storia.

I numeri di Giacinti

Valentina Giacinti era stata vicina alla Roma già nello scorso mercato invernale. La trattativa non andò in porto anche perchè il Milan (squadra alla quale l'attaccante è legata fino al 2024) era in piena lotta in campionato proprio contro le giallorosse. I rapporti non positivi fra Giacinti e Ganz hanno trovato la soluzione con la cessione in prestito dell'attaccante alla Fiorentina squadra dove ha concluso il campionato.

Giacinti ha vinto per tre volte la classifica marcatori di Serie A e nel 2019 è stata anche inserita nella squadra dell’anno dall’AIC. Nell'ultima stagione ha messo a segno in campionato 10 gol fra Milan (spicca il poker alla Lazio) e 3 con la Fiorentina. Giacinti vanta pure 6 presenze in Champions League e 2 gol, segnati nella scorsa stagione con la maglia del Milan.