Dybala più Zaniolo? Difficile. Ecco perché

Mourinho freme dal desiderio di ricevere il grande colpo tanto agognato in questa sessione di mercato estiva. Il desiderio dello Special One è Dybala ma la trattativa è difficile. Decisivo per la riuscita dell'affare sarà il futuro di Zaniolo.

Pellegrini e Zaniolo

Nella trattativa Zaniolo-Juventus, per la Roma scende in campo il capitano Lorenzo Pellegrini. Il numero 7 giallorosso si è aggregato ai compagni nel ritiro in Portogallo e alla fine della seduta di allenamento di ieri, si è soffermato con Zaniolo in mezzo al campo. Che Pellegrini stia cercando di convincere Zaniolo a restare in giallorosso? Il 22 spinge per vestire la maglia della Juventus (un indizio è il commento su tik tok della sorella), squadra di cui è tifoso ma dai bianconeri non è arrivata nessuna offerta ufficiale (la Roma richiede 45-50 milioni di euro, e ha aperto alla formula del prestito con obbligo di riscatto) e le grandi manovre giallorosse sono bloccate. Al contrario fra il calciatore e la Juventus c'è l'accordo: un quadriennale da 4 milioni di euro bonus compresi (alla Roma con cui è in scadenza nel 2024 ne percepisce 2,5).

Il sogno Dybala

Dybala ('93) è il sogno di Mourinho. L'argentino svincolato dalla Juventus a fine giugno sta ancora cercando sistemazione e la Roma è una delle più serie candidate per la Joya. Arrivare all'ex bianconero però non è facile. La Roma è pronta a mettere sul piatto 5 milioni di euro (e pagare un 10% dell'ingaggio per le commissioni dell'entourage del calciatore), Dybala ora chiede 6 milioni di euro (prima ne chiedeva 8). Mou si sta muovendo in prima persona per convincere l'argentino a vestire giallorosso.

Dybala con Zaniolo?

Molti tifosi sognano l'arrivo di Dybala e la permanenza di Zaniolo. Un incastro però di difficile realizzazione sia tattica che economica. Zaniolo e Dybala (entrambi mancini) potrebbero giocare insieme in un 4-2-3-1 con il 22 sacrificato sulla fascia ( e Pellegrini lontano però dal suo ruolo naturale). In quel ruolo Mou lo ha provato più volte ma senza esiti positivi per poi utilizzarlo stabilmente come attaccante nel 3-4-1-2. In quest ultimo modulo l'ipotetica convivenza dei due rischierebbe di compromettere (cosa impensabile) Pellegrini nel ruolo di trequartista. Il capitano giallorosso esprime il suo miglior calcio nella trequarti e non è in discussione (arretrarlo in mediana è un'opportunità soltanto che Mou ha preso in considerazione a partita in corso quando doveva ribaltare un risultato negativo). Pure l'ipotetica coesistenza di Dybala e Zaniolo in un tridente o in una batteria di doppio trequartista, stride. Difficile poi immaginare che uno dei due si accomodi in panchina. Entrambi si ritengono dei titolari indiscussi.

Economicamente Dybala sarebbe un investimento forte e se Zaniolo restasse a Trigoria, Pinto dovrà per forza di cose trovare l'accordo per il rinnovo del classe '99 per non farlo deprezzare o ancora peggio rischiare di perderlo a zero nel 2024. Il nuovo contratto andrebbe a toccare i 4 milioni di euro, cifra che la Roma ha già negato all'attaccante negli incontri avuti con suo entourage.

O Dybala o Zaniolo, questa è ad oggi la strada che segue la Roma. Ed ecco il perchè la virata su Muriel ('91). Il colombiano (ingaggio di 2 milioni di euro) può arrivare a prescindere dell'arrivo di Dybala e della partenza di Zaniolo e per caratteristiche tecniche e tattiche completerebbe al meglio il parco attaccanti a disposizione di Mourinho.