Nettuno: ufficiali due nuovi acquisti per l'Eccellenza

Il Nettuno, vincitore del Girone C del campionato Promozione, si prepara alla prossima stagione in Eccellenza. La formazione verdeazzurra ha già annunciato due nuovi rinforzi.

I due nuovi colpi del Nettuno

Un difensore e un centrocampista per il Nettuno. La formazione nettunense ha infatti annunciato l'arrivo ufficiale di Edoardo Scardola e Leonardo Pallocca. Due giocatori di spessore arrivati dopo stagioni in categorie superiori. Scardola è un difensore centrale che nell'annata passata ha vestito la maglia dell'Unipomezia in Serie D, mentre Pallocca arriva dall'Audace in Eccellenza.

Questo l'annuncio del club: "La società è lieta di annunciare 2 grandi colpi in entrata, ovvero l'ingaggio di Edoardo Scardola e Leonardo Pallocca.

Di ruolo difensore centrale, Edoardo ha giocato l'ultimo campionato in serie D con l'Unipomezia. Leonardo invece che di ruolo fa il centrocampista, arriva dall'Audace, con la quale ha disputato il campionato di Eccellenza".